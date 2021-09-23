「四方安全對話」首次各國領袖親自與會的高峰會24日在美國華府登場。日媒報導，會後聯合聲明擬寫入「反對」在東海與南海單方面改變現狀與挑戰海洋秩序，以牽制中國。

由美國、日本、澳洲、印度組成的「四方安全對話」（Quad），24日將在華府舉行首次面對面的高峰會，由美國總統拜登親自主持，日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和印度總理莫迪（Narendra Modi）都將與會。

日本共同社報導，多名相關人士透露，鑒於中國公船多次出沒在釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）周遭，四方安全對話高峰會後的聯合聲明原案中，寫入「反對」在東海與南海單方面改變現狀與挑戰海洋秩序，並強調四方安全對話將成為印太地區和平與穩定的力量。

報導說，聯合聲明的措辭還在進行最終協調，原案中的文字沒有具體點名中國；四方安全對話3月進行線上峰會後的聯合聲明中，僅提及要合作因應挑戰。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天出發赴美，這次四方安全對話峰會中，希望在中國強化霸權主義行動的情形下，為實現基於法治的自由開放印太地區，確認四國間共同合作的重要性。

會中也將提及對開發中國家公平分配COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、5G與先進生物技術、氣候變遷等議題進行合作；並對塔利班再次掌握阿富汗政權與北韓發射彈道飛彈等議題交換意見等。

菅義偉預計在訪美期間，將分別與拜登、莫里森和莫迪進行雙邊會談，盼各國與日本下任首相繼續維持穩固的關係，並再次確認於經濟與安保方面的合作。

(時報資訊)