美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天呼籲國會議員立即調高美國債務上限，警告政府債務違約將對經濟造成「嚴重損害」。

法新社報導，鮑爾在聯準會為9月會議做總結時說：「至關重要的是，必須及時提高債務上限，讓美國能在到期時付款。」他又說，還不出錢引發的後果，「不是我們可以想像的」。

鮑爾提出這番警告前，6名前財政部長也敦促聯邦參議院「立即」克服障礙，以免華府債務違約引發有害後果。美國過去不曾發生過債務違約。

前財長鮑爾森（Henry Paulson）、蓋特納（Timothy Geithner）、薩默斯（Larry Summers）、路傑克（Jack Lew）、魯賓（Robert Rubin）與布魯門塔（Michael Blumenthal）告訴聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），即使只是差點債務違約，也會引發市場動盪。

他們寫道：「身為前財政部長，我們寫這封信是為了表達，我們認為有非常嚴重的急迫性，必須敦促國會領袖與政府和總統合作，迅速啟動並完成一套可行的立法程序，這對提高債務上限而言是必要之舉。」

然而，他們同聲呼籲盡快提高債限的建議似乎被人當作耳邊風，參院在野黨共和黨領袖已堅拒與執政的民主黨人合作調高債務上限。

美國官員警告，這會導致金融市場陷入混亂。

民主黨把持的聯邦眾議院通過議案，希望暫停執行債務上限到明年11月期中選舉，並撥款讓政府得以運作至今年12月3日。

不過，這項議案目前卡在參院，參院必須在本月30日前採取行動以免政府關門，並避免10月中下旬再度面臨必須暫停執行債限的期限。

鮑爾警告：「沒有人應該理所當然地認為聯準會或任何人能在美國無法償債的情況下保護市場或經濟。」

前述6名卸任財長分別任職於前總統卡特（Jimmy Carter）、小布希（George W. Bush）、柯林頓（Bill Clinton）與歐巴馬（Barack Obama）政府，他們在致國會兩黨領袖的信中寫道，就算只是短期債務違約，仍會威脅到經濟成長。

他們警告：「這會引發市場動盪、重挫經濟信心的風險，使得美國人無法獲得重要服務。」

他們還說：「破壞對美國充分信任和信用的信心，將造成非常嚴重的傷害，這樣的損失是很難彌補的。」

他們說，維護美國「不可動搖的信譽是極為重要的責任」。

不過，法新社提到，共和黨籍參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）持續把債限當作抗議現任總統拜登支出計畫的政治手段。在共和黨籍前總統川普執政時期，麥康奈曾支持提高債務上限。

麥康奈今天在參院議場說：「如果華府的民主黨人想要強渡關山，逕自通過不顧後果的數兆美元支出計畫，也大可自行調高債務上限。」

川普執政期間暫停實施債務上限規定，為期2年，今年8月1日恢復實施，上限訂在28.4兆美元。

(時報資訊)