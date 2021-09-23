強強聯手結盟防詐騙。國泰金控與國泰世華銀行23日公布，已獲銀行局核准試辦其「環球貿易共享區塊鏈」，運用自行研發的區塊鏈技術，推動企金資料交換的銀行同業平台，防範企業以貿易訂單等資料跨銀行重複融資，且可透過航運業者數位照會，強化風控，初步已有8家銀行、陽明海運與長榮海運等加盟此平台。

海外貿易融資已有查證難度，疫情阻隔又提高風險，若此時有貿易商以同一訂單或偽冒資料重複向銀行申請融資，將造成銀行呆帳風險。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰金控以集團資源自行研發區塊鏈技術，以金融創新推動銀行同業資訊共享，以區塊鏈上資料不可竄改、不可否認特色，防止貿易詐騙，且同業及異業結盟，創造共贏的生態圈。

國泰世華銀將試辦的「環球貿易共享區塊鏈」，強調是台灣首創以區塊鏈推動企金資料交換的金融同業平台，首波聯盟成員包含國泰世華銀、上海商銀、台中銀行、新光銀行、陽信銀行、遠東商銀、元大銀行、永豐銀行等八家銀行；同時國內兩大航運商陽明海運、長榮海運也已加入，介接貨運提單資訊到「環球貿易共享區塊鏈」上，供銀行強化授信照會，確認資訊正確度。

國泰世華銀企金副總溫珍翰亦表示「數大便是美」，有更多銀行加入才能確保資訊更完整，減少詐騙可能，所以可見的未來會有更多銀行加入平台。

同時國泰也正與海空運承攬業者鑫享科技、物流供應鏈管理平台天脈科技，以及電子提單系統商Bolero洽談中。

李偉正強調其「環球貿易共享區塊鏈」共有四大特色，一是自有創新應用技術，國泰金以集團資源研發可以落地、可以維運且與世界接軌的企金區塊鏈技術；二是金融共享風控平台；三攜手聯盟夥伴，共享資訊；四是讓客戶更有感的便捷服務，進出貿易上有更好體驗跨機構跨產業。

國泰世華銀表示平台的區塊鏈底層架構採用資料隱蔽性高的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」，並透過安全雜湊演算法（SHA256）不可逆加密方式，讓各金融機構可以在安全無虞情況下，於鏈上驗證供應商所提供的交易文件（如：發票、訂購單）及由航運業者所提供的貨運文件（如：海空運提單、報關單），減少人工照會錯誤，提高作業效率。

(時報資訊)

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