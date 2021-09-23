【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國奢侈品集團LVMH周三表示，由於對高階產品需求激增，集團預計到2022年底將新招募2.5萬名30歲以下的年輕員工。

　隨著商店重新開張，消費者在社交封鎖期間節省下來的錢，出現大舉購買昂貴商品趨勢，讓歐洲奢侈品部門近幾個月出現快速成長。

　LVMH集團已經收復了因新冠疫情而損失的業務。由於對明星品牌LV和Dior服飾和配件的強勁需求，該集團今年上半銷售額較疫情爆發前的2019年上半增加了11%。

　LVMH在大舉招聘年輕員工之際，也正尋求增加旗下品牌對年輕消費者的受歡迎和接受程度，例如在將街道風格的工作褲或運動鞋加入到奢侈時尚系列產品中。

LVMH人力資源主管Chantal Gaemperle表示，與前幾年相比，明年的招聘目標將增加約20%。該集團打算用各種方法招聘年輕員工，包括從法國或其他國家的培訓機構，這些機構專注於設計、手工藝和銷售等技術；並且計畫擴大培訓範圍，包括糕點烘培、葡萄酒等技藝，並且進一步在義大利、西班牙、德國和日本等國家推廣和教學。

　LVMH集團並進一步多元化招聘管道，開設線上培訓平台，並表示，已經在法國的授權商業範圍內建立多家長期合作夥伴，招聘高中生學徒；預計在法國建立2500個長期合作合約，提供5000個實習生機會。

(時報資訊)

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