行政院長蘇貞昌今日於行政院會聽取「境外資金匯回管理運用及課稅條例實施成果」報告表示，資金匯回專法實施兩年來，已匯回資金超過新台幣3200多億元，而投資台灣三大方案總投資金額也超過1兆3400億元，創造超過11萬個就業機會，兩者皆是穩定國內經濟成長的重要因素，成效顯著。

因應國際經濟變局以及美中貿易衝突，政府審時度勢，因勢利導，自前年起，分別推動「投資台灣三大方案」，並制定「境外資金匯回專法」，促使企業加碼投資台灣、加速引導境外資金回流我國，投資產業及金融市場。

蘇貞昌說，在全球經濟受疫情重創的情況下，該兩項政策不僅協助長年在海外打拚的台商重新調整全球布局，更為國內經濟注入活水，提振經濟動能，讓我國這兩年的經濟成長率，都有非常亮眼的成績。

兩周前國際信評機構惠譽，5年來首次同時調升我國主權信用評等為「AA」等級及國家評等為「AAA」等級。在惠譽的報告中特別指出，我國「因實施境外資金匯回措施，鼓勵實質投資、促進產業升級及強化貿易供應鏈等政策，奠定經濟成長基石。顯示我國政府展現高度政府治理能力，在疫情威脅下仍能維持亮麗經濟表現。」。

同時，惠譽信評20日大幅上修台灣今年的GDP，從6月預測的4.5％調高至6％；昨日亞洲開發銀行也大幅上修台灣今年的GDP從4月估計的4.6％上調至6.2％，居亞洲之冠。

蘇貞昌指示財政部、經濟部及金管會持續引導適用資金專法匯回的資金，依規定從事實質投資及金融投資，以促進經濟成長並增加就業機會。

(時報資訊)