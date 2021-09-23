大陸澎湃新聞23日報導，中秋之後，菊黃蟹肥，大陸「螃蟹券」應運而生，但是，很多收禮的人，拿到蟹券後不會去提貨，而是轉賣給需要吃螃蟹的人。一些蟹老闆發現其中商機，反正有些人不提貨，就多發一些券。備2000箱貨、發6000張券，1／3來提貨，其餘2／3，也能賺發券的錢。「蟹券經濟」因此誕生。

報導分析，首先是蟹老闆發行自己的螃蟹券，比如，每張面值500元（人民幣，下同，約合新台幣440元）。印好了螃蟹券，老闆就賣給管道，像是禮品公司、水產生鮮、超市零售等等。賣價肯定不能按面值計算，打個八折，400元賣給管道。這個時候蟹老闆手上有了400塊。

管道再按500元面值出售，賣給送禮的甲，甲買了送給乙，乙不喜歡吃，或者收了很多券，就會想辦法變為現金。正好，市面上有人收螃蟹券，甚至賣的人正在收，收購價格當然要打折，按面值對折，250元收。收了券之後，管道可以拿著券去找蟹老闆提貨，但更簡單的辦法，是找蟹老闆按300元回收。

經過這一輪。蟹老闆最初400元在手，拿出300元回收，相當於賺100元。管道最初付出400元，出售給送禮者500元，相當賺了100元在手，再掏250元去收購蟹卷，相當於倒拿出150元，最後，從蟹老闆手裡拿到300元，一共賺150元。

報導指，這只是基本邏輯流程。實際上，市場更為複雜，蟹老闆往往是賒銷，管道拿到客戶付款後才打帳，還有一些折扣的問題。但基本上，這就是超發的邏輯。一隻螃蟹沒有，透過一張蟹券，蟹券商家穩賺100元，管道賺150元，收禮的人得到250元。這些錢，全是送禮的人出的，加起來正好一共500元。

所以，「一隻蟹沒賣就能賺100」這種「期貨螃蟹」、蟹券運行的邏輯，表面看起來是螃蟹經濟，實質上已經演變成了金融經濟。蟹券商家承擔的是出票以及貼現的功能，而這套經濟邏輯能夠持續運行的基礎在於並不是所有買券的，或者所有持有蟹券的人都會兌換現貨螃蟹。有人買蟹券不是為了自己吃，而有人拿到蟹券也不是為了吃，這背後實際上還是畸形的送禮文化所導致的送禮經濟。

報導稱，現在社會上仍然有回收高檔菸酒的生意，還能上門回收，根據酒水的酒精度數、容量、年分、品相，給出不同的價格。顯然，這也是送禮經濟的一種。但相比螃蟹券，菸酒為載體的送禮經濟，是非標準化的，存在鑒定，以及運輸等環節，耗費更高。所以，螃蟹券，乃至禮品券，是一個比較好的送禮載體，還會繼續存在。

人情往來並不是中國所特有的，實際上在國外，參加朋友的聚會也會帶一些實用的小禮品，但是能把送禮演變成一種特色經濟，這卻是罕見的。一隻蟹沒賣都能淨賺100元這種事情，之前類似的月餅券也討論過多次，但不管是蟹券還是月餅券，其背後都是同一套邏輯。

報導評論，其實，如果只是民眾之間相互的人情往來，蟹券方便了送禮需求，也沒有什麼可以指責的。但問題就在於，往往這些收禮的人，可能具有某種或多或少、或明或暗的權力。送實物的時候，不方便郵寄，當面送東西顯眼，也不方便，直接送錢，更不方便，也顯得俗氣，有了螃蟹券之後，這些問題都迎刃而解了。

送禮文化背後實際是一種腐敗文化，送禮經濟背後也是一種腐敗經濟，而不管是月餅券還是蟹券這種能夠持久運行，多年來還未見改觀的經濟場景，其中也不可避免有著腐敗的參與。

報導指出，雖然蟹券商家會超發蟹券，各類平台上對螃蟹券的投訴也集中在兌換困難上，但是市場競爭的結果會讓這些投機取巧的商家被淘汰，需要警惕的不是蟹券的超發，而是蟹券經濟背後潛藏的腐敗氣息。或許只要徹底消除了腐敗，蟹券這種代幣會越來越回歸其原本的價值，像「一隻蟹沒賣就能賺100」這種事情才會消失吧。

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