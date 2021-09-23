【時報記者莊丙農台北報導】駐龍(4572)營運漸入佳境，前8月營收轉為正成長，由於終端客戶波音的拉貨力道已經開始逐漸回升，加上高教機貢獻，法人認為，今年逐季成長趨勢不變，2023年將回到疫情前水準。

駐龍主要生產飛機機身結構零組件、特殊模治具的研發、生產及銷售，是波音在台三家合格供應商之一。該公司7月營收來到今年最高，8月雖然略微下降，但仍有接近0.4億元水準，年增73.9％，累計前8月營收轉為正成長，來到2.6億元，年增1.1％。

獲利部分，在飛機製造商拉貨力道逐漸回溫下，營收去年第4季轉盈後，單季持續獲利，第2季稅後淨利0.15億元，年增7.2％，每股盈餘0.42元。

隨著各國陸續接種疫苗，歐美國內航空旅遊需求增加，波音預估全球從2019至2040年交付的商用機約43610架，發動機LEAP的周產量從目前的5～6具逐步增加至2022年的20具，法人預期航太產業在明年下半年將呈現快速復甦走勢。

駐龍給波音737MAX的月組裝量今年第3季已經回升到15架次，相較第2季10架持續增加，法人預期到第4季將回到20架次以上，明年第4季有望來到40架次以上，預期駐龍2023年將恢復至疫情前的水準。

此外，漢翔(2634)高教機的零組件訂單今年底開始交付，後續逐年倍增，2023年進入交機高峰期，總計將交付66架。法人預期營收陸續在民用及軍用機交機認列下，未來三年營收可望呈現20到30％的成長。

(時報資訊)

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