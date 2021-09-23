【時報記者任珮云台北報導】廣運集團旗下廣運（6125）和太極（4934）去年合作成立孫公司盛新材料科技公司，成功跨足第三代半導體材料碳化矽（SiC）上游長晶技術領域，目前已擁有4吋及6吋碳化矽（SiC）的導電型（車載應用）及半絕緣型（5G通訊應用）及自製晶種的技術能力，其中4吋SiC已開始進入量產。太極日前辦理現增2500萬股，每股面額10元，發行價格每股29.1元，預估將募得新台幣7.25億元。

今早太極股價站回5日線，盤中最高價為34.9元；而廣運也跟進上揚逾2個百分點。

法人表示，碳化矽在高壓功率元件和高頻通訊元件的應用上，未來幾年將會有爆炸性成長，而碳化矽晶圓技術難度高，目前市場供應無法滿足需求，太極選擇此時投入最上游的晶圓事業。太極目前持股盛新約5成，廣運持有盛新則不到一成。

今年太極辦理現增，除了充實營運資金、償還銀行借款之外，還將用以擴充越南電池片產能。太極今年將優化越南廠電池產能，將原生產的電池片規格158升級到166，單晶產能規模約700MW，計畫將擴充至850MW。公司善用越南產地優勢，太極於2020～2021年估計約有95％的產品銷往價格較高的美國市場，以提高營收和獲利。

至於太極持股逾5成的盛新材枓，生產基地目前以中壢為主，今年5月太極已經對盛新注資4億元新台幣，在中壢的生產線機台約15~16台，中壢產區可放置機台數最高可達50台。明年太極將再對盛新注資擴大產能。以碳化矽（SiC）的導電型（N型車載應用）及半絕緣型（Si型5G通訊應用），以售價來看，N型4吋SiC晶圓每片價格約500美元、6吋1500美元，Si型4吋SiC晶圓價格為1800美元、6吋4000美元，差異相當大。目前中壢的最大月產能可達400片。

(時報資訊)

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