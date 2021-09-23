評級機構惠譽公布最新報告表示，大陸近期以來房地產放緩，打壓內需，因此將大陸2021年經濟增長預測由原先的8.4％下調至8.1％。此外，2022年和2023年的增速預測則分別為5.2％和5.3％。

報告指出，惠譽同時將2021年全球經濟增速預測由6月時預估的6.3％調低至6％。惠譽表示，房地產領域的去槓桿正遏止大陸經濟復甦，宏觀政策已開始重新校準（recalibrate），但房地產活動放緩，估計將會衝擊大陸內需市場和全球大宗商品市場。

惠譽指出，中國人民銀行不久後將進一步調降存款準備金率，而且預計將伴隨地方政府專項債發行提速，基礎設施投資有望藉此得到提振。然而，大陸房地產監管政策目前尚沒有任何放鬆的跡象。

(時報資訊)