低利率環境下，固定收益類型商品需求居高不下，在眾多債券型商品中，美國高收益債奪下今年來債市績效冠軍，主要因美國高收益債的高殖利率及基本面穩健優勢，成為近期熱門資產，後市持續看漲。

瀚亞投資表示，統計顯示，截至9月13日止，今年以來主要債市中，美國高收益債券指數以4.96％績效大幅領先其他類型債券，其次為環球高收益債券的3.26％，新興美元債以1.56％維持正報酬之上。其他美國投資等級債、新興主權債、環球投資等級債、美國主權債，今年來表現都相對落後，呈現負報酬。

從殖利率角度來看，環球高收益債、美國高收益債及新興美元債，殖利率分別為4.61％、4.58％及4.26％，維持在4％以上水準。成熟國家投資等級債與主權債，殖利率就僅有0.91～2.07％不等。另一方面，近期新興亞洲高收益債殖利率高達10.3％，主要是受到該市場負面消息影響，債券價格走跌，導致殖利率出現彈升。

瀚亞投資美國高收益債券基金研究團隊指出，美國強勁的經濟復甦，為金融市場帶來許多助力，尤其是企業獲利提升、體質轉佳下，今年來美國高收益債體質獲得明顯改善，不僅違約率降至歷史平均低檔位置，整體債券品質也在明日之星帶動下有所提升。

展望債券市場後市表現，瀚亞投資看好高收益債在基本面穩健向上，且市場上法人買盤需求不減，對未來看法正面。且根據歷史經驗，在升息環境中，高收益債因受惠經濟成長，可望支撐債券價格表現，建議有現金流需求者，可趁美國聯準會正式升息前，布局美國高收益債基金。

(時報資訊)