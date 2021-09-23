在財政部對八大行庫全體總動員之下，振興五倍券上路綁定台灣Pay在第二天持續開出好成績，最新統計顯示，現在一共包括台銀、合庫、一銀、華銀等四大行庫，不僅800元早鳥禮，連第二級的500元早鳥禮也全部送光，而彰銀、兆豐銀則是首日已送完800元早鳥禮，接下來500元的第二級早鳥禮也快額滿。

各大行庫對800元、500元的早鳥禮，各預備了41,250、21,250名額，若以上數的數據來看，再加上土銀、台企銀各有25,000戶、15,000戶綁定，八大行庫綁定台灣Pay的人次，在綁定開放第二天，將可望突破40萬人次大關，已遠超過去年整個振興券綁定不到17萬人次的規模。

行庫主管預期，以今年綁定台灣Pay這種盛況來看，可能接下來500元的滿額禮也會在這二天發完，接下來就由財金公司接力，負責提供不限名額「人人有獎」的每戶綁定禮300元。

事實上，截至傍晚六點為止，根據各大行庫內部最新統計匯總，八大行庫合計在傍晚六點已近31萬9千戶。尤以此次出面統籌八大行庫的台銀力道最猛，一天內可說「連破二級」，包括800元、500元兩種等級的早鳥禮全部用滿，而在第二天，合庫、一銀、華銀等三家行庫也緊接著500元等級早鳥禮也額滿。

對此大型行庫主管指出，不論是主綁人，或是參與共同綁定的被綁人，只要在每家行庫的前41,250名額之內都可獲得800元早鳥禮，之後的21,250名額可獲配發第二級的500元早鳥禮。

此次多家大型行庫不只在台灣Pay綁定表現出色，在信用卡上面也有綁定展獲，其中公股最大發卡行一銀，若以22日傍晚統計來看，此次信用卡綁卡量接近22,700人次，另外華銀在信用卡的五倍券綁卡也接近19,000人次、合庫約14,800人次、彰銀超過4,600人次。

(時報資訊)