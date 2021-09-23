【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數210.60點，漲2.79點；總計477家漲、180家跌、87家持平；委買6835702張、委賣4666382張；總成交值614.65億元。

(時報資訊)

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