【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17078.14點，漲152.32點；總計670家漲、205家跌、103家持平；委買27384318張、委賣19760159張；總成交值1761.55億元。

(時報資訊)

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