【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】由於工作天數減少，加上新冠疫情關係，預估韓國9月出口數字有可能會稍微下滑。

韓國政府23日最新報告，9月前20天的出口年增23%，低於8月的41%。不過，加入2021年9月工作天數比2020年同期要短少1天的因子後，年增率就從23%上升至31.3%。

因韓國製造業務範圍很廣泛，故當地進出口貿易數據也是全球經濟成長的早期參考指標。

HI投資證券認為，儘管中國大陸大力整頓科技業者，以及新變種病毒株的影響，半導體出口有些下滑，但韓國整體出口看來還是很強勁。不過，越南為抑制新冠病毒擴散而封城，產業供應鏈因此斷鏈，以及中國大陸景氣復甦似乎有放緩趨勢，是韓國第4季出口要留意的。

同時，韓國9月的單月出口數據可能會下滑的另一個原因是，剛過完的中秋節是落在20日至22日，2020年卻是在10月份。

韓國9月前20日，出口年增率方面，中國大陸最少僅19.7%，美國有24.9%，歐盟為34.2%，至於對日本也有33.6%。出口項目中，半導體增7.7%，汽車增9.4%，石油產品增95%最多，無線通訊設備的銷售量也增19.6%。

同時，韓國9月前20天的進口也成長38.8%。

(時報資訊)