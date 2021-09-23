為實踐奇美「Clean ＆ Green」的環保承諾並響應國際碳中和的減碳趨勢，奇美實業與丁二烯供應商Braskem公司，已達成進口丁二烯的運輸碳中和合作協議，由貨輪Clipper Hermod載運自巴西出發，並已於八月七日，安抵台南安平港，完成全球首次的丁二烯碳中和運輸。

該航程載運奇美貨物所產生之二氧化碳約1819公噸，奇美藉由參與聯合國所支持的世界最大REDD＋國際森林保護計畫(Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)取得之「溫室氣體減量額度」（Carbon Credit）予以抵減。

減量額度皆經過國際領導自願性碳減排交易平台Verra認證，展現奇美共創低碳、永續未來的企圖心。REDD＋國際森林保護計畫係針對印尼Rimba Raya保護區的森林保育專案，倡議減少不當砍伐樹林與林地退化所造成的溫室氣體排放，專案有助防止區內近65000公頃的泥炭沼澤森林遭到砍伐，預計共可降低超過1.3億噸的碳排放。

奇美指出，公司向來視環境保護為優先之要務，秉持「Clean ＆ Green」理念致力於透過各種方式使我們的生產流程和產品創造積極的環保價值、減少對環境的負面影響，並積極尋求與合作夥伴、供應商及客戶一同為環境永續努力。藉由支持自然保育結合運輸碳中和，突顯奇美對ESG之重視，也展現本公司對於全球淨零排放（net-zero emissions）的關注與投入。

(時報資訊)