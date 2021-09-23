【時報記者林資傑台北報導】行政院長蘇貞昌今（23）日在行政院會表示，「投資台灣三大方案」及「境外資金匯回專法」成功為國內經濟注入活水、提振經濟動能，後續請財政部、經濟部及金管會持續引導匯回資金，依規定從事實質投資及金融投資，以促進經濟成長並增加就業機會。

蘇貞昌今日聽取財政部「境外資金匯回管理運用及課稅條例實施成果」報告後表示，為因應國際經濟變局及美中貿易衝突，政府2019年起推動「投資台灣三大方案」、制定「境外資金匯回專法」，促使企業加碼投資台灣、加速引導境外資金回流，投資產業及金融市場。

蘇貞昌指出，資金匯回專法實施2年來，已匯回資金超過3200億元，創造實質投資超過1000億元，並為國庫帶來超過250億元稅收。投資台灣三大方案的總投資金額也超過1.34兆元、創造超過11萬個就業機會，成為穩定國內經濟成長的重要因素。

蘇貞昌表示，在全球經濟遭受疫情重創的情況下，上述2項政策不僅協助長年在海外打拚的台商重新調整全球布局，更為國內經濟注入活水，提振經濟動能，使台灣這2年的經濟成長率都有非常亮眼的成績，成效相當顯著。

蘇貞昌指出，國際信評機構惠譽9日調升台灣長期主權信用評等為「AA」、國家評等為「AAA」，為5年來首度同時調升，並在報告中特別指出「因實施境外資金匯回措施，鼓勵實質投資、促進產業升級及強化貿易供應鏈等政策，奠定經濟成長基石。」

此外，惠譽20日將台灣今年GDP預期自6月的4.5％調升至6％，亞洲開發銀行22日亦將預期自4月的4.6％上調至6.2％，居亞洲之冠。蘇貞昌後續請相關部會持續引導適用資金專法匯回資金，依規定從事實質投資及金融投資，以促進經濟成長並增加就業機會。

財政部表示，資金匯回專法至16日實施屆滿2年，共引導3559億元境外資金申請匯回，截至14日經國稅局核准並實際匯回約3017億元。其中，個人匯回991件高於營利事業478件，但金額則以營利事業1800億元高於個人1217億元，又以製造業1425億元最多。

資金運用於投資部分，據經濟部及金管會統計，已核准1015億元從事實質投資，開立專戶從事金融投資122億元。財政部指出，由於資金申請匯回至核准並實際匯回、及從事投資尚須一定程序及時程，預計實際匯回及從事投資金額將持續增加。

財政部表示，資金匯回專法實施成果符合預期，為國內經濟注入活水，發揮提振經濟效果。未來將與經濟部、金管會及央行等相關部會，持續引導適用專法匯回資金依規定從事投資，完成實質投資者依法退稅，違規運用者則依法補稅，落實引資回台投資立法意旨。

此外，財政部指出，依立院通過附帶決議要求，應於專法落日後1年內報請行政院核定受控外國企業（CFC）制度施行日期，另因應經濟合作暨發展組織（OECD）推動「全球企業最低稅負制」，目前正審慎評估規畫CFC制度施行日期，並研議精進相關課稅規定。

(時報資訊)