根據聯徵中心資料、住商機構企畫研究室整理發現，今年上半年房貸利率不但創同期新低，貸款成數也創十年同期新高，其中年齡在30～39歲間的女性房貸條件傲視各年齡層男女，平均貸款成數75.10％、平均貸款利率1.43％，房貸條件相當優越。

根據住商機構企畫研究室表示，觀察歷年上半年度貸款條件，今年上半年女性平均貸款成數72.93％、利率1.46％，男性平均貸款成數73.14％、利率1.46％，無論男女今年上半年都創下十年來最佳的貸款條件。男性整體平均貸款成數優於女性，但分別就各年齡層男女的貸款條件來看，50歲以前女性的貸款成數高於男性，房貸利率則男女相當，但50歲以上開始出現變化，男性貸款成數高於女性，房貸利率也普遍以男性較低，其中70歲以上的女性貸款成數不足60％，貸款利率1.60％也是所有年齡層男女中最高。

針對上述情況，大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，去年3月擔憂疫情影響經濟，央行大幅降息一碼，之後房市受資金熱潮帶動，交易量大增，房市熱潮延續到今年，銀行看好房市發展，搶食房貸業務，利率一路探低、貸款成數增加。至於各年齡層的貸款條件，通常年紀約長，隱含的風險越高，因此貸款條件較不理想、利率也偏高，另一方面，大齡男女換屋居多，通常資金較為充裕，故貸款成數需求較低。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，金融機構評估貸款條件，除了房屋是因素外，貸款人本身的收入、信用狀況、存款等等條件是影響貸款成數及利率的主因，故若本身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案身分者，還是能有好的貸款條件，如果擔心成數不足的民眾，可多詢問幾間銀行，有機會能談到比較好的條件。

(時報資訊)