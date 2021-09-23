變種病毒風險、通膨、美國貨幣及財政政策前景，加上大陸恒大集團危機蔓延，眾多不確定性引發短期震盪或修正的來源，因應短期波動環境，固定收益資產續獲資金青睞，有利增持債券及美國平衡型基金，債券看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債，平衡基金透過靈活動態資產配置及多元產業布局掌握輪動機會。

富蘭克林證券投顧分析，評估恒大約3,000億美元債務的債權人，主要為國內投資人，其中又多與政府組織相關，國營銀行可能將面臨債務減計的風險，整體而言，預期此問題仍將有序解決。統計近一周整體固定收益型ETF資金淨流入81億美元，所有債券類別皆獲資金淨流入，其中主要以美國固定收益型ETF流入52億美元最多，全球、新興市場及歐洲固定收益型ETF也有14億、2.1億及1.1億美元淨流入。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF及高收益債ETF分別獲56億及9.7億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，儘管變異病毒於全球傳播，但復甦路線沒有改變，整體政策仍將提供經濟表現支持。聚焦基本面表現，獲利表現的持續改善有助支撐評價面水準，面對市場的變化將適時調整投資組合。

固定資產方面，後續殖利率曲線可能趨陡，目前未持有長天期美國公債部位，但擁有短中期美國公債和資產抵押債，適度持有投資級債做為資產搭配，受益復甦前景，看好部分產業具有投資機會，留意遭降評的企業債，關鍵在於挑選高品質標的。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗認為，波灣國家主權債的投資機會，主要在於高油價環境、結構性改革趨勢、地緣政治風險改善等各項利基，健康的基本面下，搭配市場對波灣債市需求提高，可望支撐波灣債未來表現，繼續優於廣泛的新興市場債。

(時報資訊)