國發會主委龔明鑫。（行政院提供） 我國昨正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），國發會主委龔明鑫今日表示，依據模擬推估，加入後台灣經濟成長率可望增加2％，但農業和汽車零組件可能會受到衝擊；如果我國沒有加入，經濟會受到-0.56％衝擊，可能受影響產業包括石化、塑膠、鋼鐵金屬、橡膠、化學與建材、服務業等，要面臨比較高的關稅障礙。

龔明鑫指出，目前許多國家申請加入CPTPP，除了大陸條件較差，其他有表達想加入的包括英國、南韓、菲律賓、台灣等，國發會有座模型模擬，若台灣沒有加入，受影響產業包含石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、金屬、化學、建材等，會影響整體產值出口，連帶服務業也會受影響。

龔明鑫進一步說明，若台灣加入CPTPP，經濟效益會顯現，評估累積會超過2％以上，落差非常大，但農業、汽車與汽車零組件相關產業仍會受到影響。

對此，經濟部長王美花表示，在準備申請CPTPP時，已盤點有哪些產業會有影響，若有影響，政府將擬定相關配套措施，相關評估報告一直有在做，並持續與相關產業溝通，會滾動性檢討再提出影響評估報告。

針對若加入CPTPP，對農業部門的衝擊評估，農委會主委陳吉仲以日本、越南為例，其零關稅期程有16年至21年不等，這段期間可做為產業調整適應期。此外，日本、越南也保有一定比例非零關稅產品，尤其是農產品，不在零關稅範圍，農委會經模擬，將以日本、越南模擬的模式，作為加入CPTPP與各會員國談判的基礎，基本上受影響的產品還是會保護。

(時報資訊)