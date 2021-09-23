電動車可以比較的項目很多，有科技功能、有續航里程，還有一個也備受關注的是「電耗」。

電耗低、代表車子越省電，這也可視為車廠技術力的一種展現；因為電動車的電控是牽涉到非常多的變數，從車體重量、結構工程、電機動力、電池技術...一直到線束布局、空氣動力學等，全部都是學問；因此要打造一款具備優異電耗表現的電動車是一點都不簡單。

那麼，在當今數十款電動車之中，誰的電耗最優異呢？以下就有來自美國環保局 EPA 公告的電耗統計數據，共紀錄 15 家車廠、45 款電動車，以綜合電耗 (市區+高速) 做排名：

誰是省電一哥？全美電動車電耗大比拚（表／DDCar）

根據統計，特斯拉仍是電控方面的專家，TOP10 包辦四名，冠亞軍都是 Model 3，而且很多車主平常開出來的電耗還比 EPA 更低，可見特斯拉依舊坐穩省電一哥，這個絕對沒話說。

新成員方面，來勢洶洶的 Lucid Air 也有讓人驚豔的表現，共有三款車型擠入省電前十名，以大型豪華房車 (裝了超大電池) 的定位來說，EPA 電耗可以壓到每公里 160Wh 以下是真的很厲害，甚至比同級別的 Model S Plaid 或 Model S LR 都還更省電。

另外也可觀察到，小一點、輕一點的車在電耗方面也有明顯優勢，例如 Hyundai IONIQ Electric 和 Kona EV、Chevy Bolt EV 都在前十名，Nissan Leaf 系列、MINI Cooper SE、BMW i3 等小車也能稱上很省。

電耗是冷冰冰的數據，但它真實的反映了車輛的能源運用效率，大家在評估電動車時，也可以直接用一度電可以跑幾公里、再從車輛配置幾度的電池來抓出一個粗略的續航里程，所以電耗值絕對是每位關注電動車的朋友都該留意的重點。

需要注意的是，EPA 只統計在美國上市的電動車，所以賓士暫時缺席 (EQC 沒賣，要等 EQS)，在歐洲很出名的 Renault Zoe 不在榜內，現代最新推出的 IONIQ 5 目前也還沒列入統計。

(時報資訊)