外貿協會「台灣經貿網」，為協助廠商搶攻全球線上商機，小訂單也能翻轉為大訂單！「Taiwantrade Select」優選商店選拔，今年第二季6-8月評選出大倫氣球工業、京工興業、祐勝紡織、華成資通及稻穗等5家廠商獲選本季優勝廠商。

經濟部國際貿易局委辦貿協營運的「台灣經貿網」，為鼓勵廠商運用online shop進行線上小額樣品販售，自去年3月開辦「Taiwantrade Select」優選商店選拔，依搜尋力、擴散力、人氣力、銷售力及商機力等5大指標，每三個月進行一次評比；透過台灣經貿網online shop，買主可直接下單，體驗迅速良好的交易服務，有助國內廠商將小訂單轉換為大訂單。

貿協指出，截至目前為止，已累計24家廠商獲選優勝廠商，可同時獲得台灣經貿網專屬行銷管道與Google ads廣告投放服務，總計今年參與的廠商，已創造買主採購商機逾731則，及14.4萬美元線上小額樣品採購。

面對國內持續緊縮的消費市場，佈局多元電商通路才是企業永續經營的關鍵，台灣經貿網提供一站式全通路電商解決方案，包含一對一顧問免費諮詢，檢測企業電商體質；數位貿易學苑提供免費線上電商學習課程，打造廠商數位基礎能力。

(時報資訊)