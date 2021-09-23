【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲商業團體周四發出警語，表示中國應該放棄國家主席習近平所提倡的提高自力更生能力的高階戰略，否則可能會傷害創新和成長榮景。

歐洲商會的一份報告指出，有令人不安的跡象顯示，中國正日益轉向國內，而這種趨勢正在對中國未來成長軌跡產生相當大的疑慮。

在中國的歐洲商會主席Joerg Wuttke在新聞發表會上指出，對政治控制的渴望，以及對波動的恐懼，都是罪魁禍首和原因。

中國一直試圖減少對海外市場和技術的依賴，這種轉變是與美國的決裂所導致，而中國也採取了所謂的雙循環的戰略。

報告指稱，對國有企業持續性的政策支援，國安考量對經濟政策的影響、對私人企業部門的日增控制，都將拖累創新和效率。「這種作法的成本可能在幾年內都感受不到，但是它們非常可觀，並且不應該被忽略」。

報告稱雙循環策略將讓中國偏離上世紀70年代以來的改革精神，改革開啟了中國經濟並刺激數十年快速成長；新的策略則會造成外國投資的減少、資源配置不當、以及國外的反擊越來越多。

中國官員曾強調，持續歡迎外國公司，部分公司，例如中國需要技術的一些化工公司仍受到歡迎，但是其他公司則不受歡迎。該報告指出，一些網路設備的外國供應商表示，出於國安理由，受到加強的審查，不可避免地將退出該國市場。另外由於當地醫院一直試圖購買「中國貨」，醫療設備的國外供應商有時無法進行銷售業務。

(時報資訊)