（國泰人壽視訊投保平台推可自選照片作封面的個人化電子保單。圖／國泰人壽提供）

壽險保單動輒10年到終身，若能記錄下投保的一剎那，將別具意義。國泰人壽23日宣布，在個人化趨勢下，國壽的電子保單封面亦可「個人化」，可以投保當時畫面或保戶覺得具價值的照片作為封面，甚至可以留下一段給自己或家人的話，紀念投保時的心意。

國壽強調其為響應環保減碳，從2019年7月起推出電子保單，率先壽險同業推出新契約全面採用電子保單取代紙本保單，也曾推出過寶可夢聯名款的電子保單封面，2021年8月，則在其CVX泰好保的遠距投保平台中，推出「個人化電子保單封面」的功能，讓保戶可自行設計專屬的保單封面，且可同時留下文字訊息，國泰人壽總經理劉上旗表示，透過個人化電子保單封面記錄下投保的時刻，讓保單不再只是一份「契約」，而是象徵守護家庭、傳承未來的一個「印記」。

保戶必須是要透過CVX視訊投保的平台，加上國泰人壽的APP投保，且要選擇電子保單，即可選擇用視訊投保時的畫面或上傳自己想要的照片，作為保單封面照，也可留下一段話紀錄自己投保的心情。

國壽表示，即有保戶為自己剛出生的寶寶投保時，父子共同留下投保時合照畫面，成為獨一無二且紀錄父愛的專屬保單。

國壽指出，累計到2021年8月，國壽電子保單使用率已超過94％，節省約596萬張用紙，節省紙張用量等於1.5座台北101大樓的高度，電子保單的推動，以及近期的遠距服務，更彰顯了國泰人壽「保險+科技，幸福更靠近」的願景，未來也將持續提供大眾更「Smart、Simple、Safe」的數位保險體驗。

(時報資訊)