振興五倍券昨天(22日)上午9點開放數位綁定，同時8大部會的加碼券也開始登記抽籤，其中金額最高的1000元國旅券最受歡迎，數量共120萬份，截至昨晚9點已有490萬人登記，中獎率24.4%，而600元藝Fun券有300萬份，共474萬人登記，中籤率最高約63%。至於不用抽籤，綁定數位五倍券就有的500元好食券，限量400萬份，已有207萬人領取，名額只剩193萬份。

8個部會推出的加碼券昨天(22日)開放登記抽籤，根據經濟部統計，截至昨天晚上9點，7個要抽籤的加碼券中，1000元國旅券最熱門，已有490萬人登記，其次依序為888元農遊券，有487萬人登記，600元藝Fun券474萬人登記、500元動滋券471萬人、500元客庄券423萬人、500元地方創生券305萬人、1000元i原券70萬人。

面額最大、最受歡迎的國旅券是由交通部觀光局發放，每份1000元，共120萬份，依目前登記人數490萬人計算，中獎率約24.4%，也就是每4人中僅1人能抽中，抽籤時間為每周二上午，抽中的國旅券可用於合作的旅宿、旅行社、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者消費折抵，約1萬6000家店可使用，使用期限為11月1日至2022年4月30日。

至於其他部會的加碼券，依目前登記人數及各加碼券提供份數計算，中獎率分別為藝Fun券63%、動滋券42.4%、農遊券18%、i原券14%、客庄券9%、地方創生券6%，7大加碼券於10/11至11/5共4周，每周進行抽籤，每人每周最多中籤1次，最多可有4次中籤機會。

圖為8大加碼券抽籤時間及份數。(翻攝自五倍券官網)

而不用抽籤，綁定數位五倍券即可領取的好食券，總共有400萬份，昨首日個人綁定已逾161萬人、共同綁定46萬人，合計領券人數為207萬人，名額只剩一半約193萬份。

(時報資訊)