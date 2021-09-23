台灣申請加入CPTPP，國發會主委龔明鑫今天表示，台灣若加入CPTPP，經濟效益會顯現，評估GDP成長累積會超過2％以上，若不加入則GDP負成長0.56％，落差非常大。不過，若加入影響產業最大者還是農業部門，及汽車、汽車零組件相關產業。

龔明鑫指出，根據模擬，除中國大陸外，若其他所有已表達申請的國家都有加入，若我沒加入，GDP會受到負0.56％衝擊，可能受影響產業，包括石化、塑膠、鋼鐵金屬、橡膠、化學與建材、服務業等，會面對較高貿易障礙。

對於加入或沒加入CPTPP的衝擊，龔明鑫分析，國發會對此進行模型模擬，現在看起來許多國家要申請加入，除大陸條件比較差之外，其他表達加入意願者，包括英國、南韓、泰國、印尼、菲律賓與台灣。若這些國家都陸續加入CPTPP，但台灣沒加入，會讓我國經濟受到負0.56％的衝擊，較可能受影響產業，包括石化、鋼鐵金屬、塑膠、橡膠、化學與建材，會面對較高貿易障礙，整體產值與出口都會受到影響。

此外，龔明鑫說，服務業也會受影響，因為在CPTPP，服務業是相當重要部門，有些服務活動，可能會在境外實施，對台灣比較會有衝擊。

若加入CPTPP，龔明鑫強調，經濟效益會顯現，評估累積會超過2％以上，落差非常大，若加入還是有些產業會受影響，根據模擬影響最大者的確還是農業部門，以及汽車、汽車零組件相關產業。

農委會主委陳吉仲則表示，若加入CPTPP，對農業部門的衝擊評估，以日本、越南為例，降到零關稅期程有16年至21年不等，這段期間可做為產業調整適應期。

另外，陳吉仲說，日本、越南也有保留一定比例非零關稅產品，如越南有3％以上、日本有2.8％以上產品，約幾百個品項產品，尤其是農產品，不在零關稅範圍。陳吉仲說，農委會經模擬就各式各樣的產品與各會員國談判，以日本、越南模擬的模式，作為加入CPTPP與各會員國談判的基礎，基本上該保護到的產品還是會保護，不受影響者，就放入零關稅期程。

王美花說，在CPTPP申請準備時，就已盤點有哪些產業會有影響，若有影響，政府配套為何等，這部分都有滾動檢討，並與相關產業溝通，會根據後續疫情影響，與目前情勢，就最新情形做檢討後，根據最新數據，與相關產業溝通。

(時報資訊)