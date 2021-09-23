【時報-台北電】廣州市國資委宣布，打造大型上市平台，力爭2025年市值千億級企業3家、500億級企業4家。近日廣州市國有經濟佈局優化與結構調整「十四五」規劃發布，規劃提出，使上市公司成為廣州市屬國企主要組織形式和管資本的重要載體，力爭到2025年全市國企控股上市公司達到45家。

上證報指出，據規劃提廣州將打造具有國際競爭力的大型國有企業，到2025年力爭5家企業進入世界500強，8家企業營收規模達到千億級，超過10家企業進入中國500強。企業發展戰略更加明晰，主業優勢更加突出，產業競爭力有效增強。（編輯整理：張嘉倚）

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