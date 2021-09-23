【時報-台北電】廣州市國資委宣布，打造大型上市平台，力爭2025年市值千億級企業3家、500億級企業4家。近日廣州市國有經濟佈局優化與結構調整「十四五」規劃發布，規劃提出，使上市公司成為廣州市屬國企主要組織形式和管資本的重要載體，力爭到2025年全市國企控股上市公司達到45家。

上證報指出，據規劃提廣州將打造具有國際競爭力的大型國有企業，到2025年力爭5家企業進入世界500強，8家企業營收規模達到千億級，超過10家企業進入中國500強。企業發展戰略更加明晰，主業優勢更加突出，產業競爭力有效增強。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#廣州 #上證報

主要市場指數

紐約道瓊
34258.32 +338.48(1.00%)
05:05
S&P500
4395.64 +41.45(0.95%)
05:05
Nasdaq
14896.85 +150.45(1.02%)
05:16
費半指數
3412.02 +66.99(2.00%)
05:16
日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
09/22
南韓KOSPI
3125.17 -15.34(0.49%)
13:36
香港恆生
24397.04 +175.50(0.72%)
13:41
上證指數
3645.51 +17.02(0.47%)
13:41
深圳成指
14406.20 +129.12(0.90%)
13:41
英國FTSE
7083.37 +102.39(1.47%)
09/22
法國CAC
6637.00 +84.27(1.29%)
00:05
德國DAX
15506.74 +158.21(1.03%)
09/22

延伸閱讀