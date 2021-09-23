【時報-台北電】廣州市國資委宣布，打造大型上市平台，力爭2025年市值千億級企業3家、500億級企業4家。近日廣州市國有經濟佈局優化與結構調整「十四五」規劃發布，規劃提出，使上市公司成為廣州市屬國企主要組織形式和管資本的重要載體，力爭到2025年全市國企控股上市公司達到45家。
上證報指出，據規劃提廣州將打造具有國際競爭力的大型國有企業，到2025年力爭5家企業進入世界500強，8家企業營收規模達到千億級，超過10家企業進入中國500強。企業發展戰略更加明晰，主業優勢更加突出，產業競爭力有效增強。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
34258.32
+338.48(1.00%)
05:05
4395.64
+41.45(0.95%)
05:05
14896.85
+150.45(1.02%)
05:16
3412.02
+66.99(2.00%)
05:16
29639.40
-200.31(0.67%)
09/22
3125.17
-15.34(0.49%)
13:36
24397.04
+175.50(0.72%)
13:41
3645.51
+17.02(0.47%)
13:41
14406.20
+129.12(0.90%)
13:41
7083.37
+102.39(1.47%)
09/22
6637.00
+84.27(1.29%)
00:05
15506.74
+158.21(1.03%)
09/22