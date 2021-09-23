方舟投資公司舵手、有女股神之稱的伍德（Cathie Wood）22日（周三）表示，她相信美股並未被高估，並且持續肯定特斯拉等成長股前景。

伍德在參與晨星投資線上會議時說，「我們並未處於泡沫中，我相信這點。」

當提到特斯拉與其他人工智慧等新興技術公司時，她表示，「我相信市場開始瞭解一些平台的投資契機多麼深厚，以及成長有多麼迅速且持續。」

伍德的旗艦產品、聚焦成長股的方舟創新ETF，特斯拉股份占最大比重，其他還包括Teladoc Health、Roku等，今年該基金累跌5％，遠遜於標普500指數同期累升17％。

(時報資訊)