方舟投資公司舵手、有女股神之稱的伍德（Cathie Wood）22日（周三）表示，她相信美股並未被高估，並且持續肯定特斯拉等成長股前景。

伍德在參與晨星投資線上會議時說，「我們並未處於泡沫中，我相信這點。」

當提到特斯拉與其他人工智慧等新興技術公司時，她表示，「我相信市場開始瞭解一些平台的投資契機多麼深厚，以及成長有多麼迅速且持續。」

伍德的旗艦產品、聚焦成長股的方舟創新ETF，特斯拉股份占最大比重，其他還包括Teladoc Health、Roku等，今年該基金累跌5％，遠遜於標普500指數同期累升17％。

(時報資訊)

#方舟 #伍德 #特斯拉 #美股

主要市場指數

紐約道瓊
34258.32 +338.48(1.00%)
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Nasdaq
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費半指數
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日經225
29639.40 -200.31(0.67%)
09/22
南韓KOSPI
3125.17 -15.34(0.49%)
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香港恆生
24397.04 +175.50(0.72%)
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上證指數
3645.51 +17.02(0.47%)
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深圳成指
14406.20 +129.12(0.90%)
13:41
英國FTSE
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09/22
法國CAC
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德國DAX
15506.74 +158.21(1.03%)
09/22

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