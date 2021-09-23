又一家機構宣布甩賣中國恒大股票，華人置業23日公告，此前已經出售中國恒大1.09億股股份，套現2.465億港元，目前仍持有中國恒大7.51億股，且將自23日起出售至多7.51億股。

華人置業23日公告，已經在8月30日至9月21日期間，出售合計1.09億股的中國恒大股份，每股平均售價約為2.26億港元，總代價計2.465億港元。

華人置業還表示，自23日起將出售至多7.51億股中國恒大股份，而華人置業目前剩餘的中國恒大股份也是7.51億股，意謂清倉式甩賣。

華人置業股價23日早一度漲逾15％，現漲幅收斂至5％，股價報2.29港元。

(時報資訊)

#恒大 #股票 #華人置業

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