【時報-台北電】經濟參考報訊，大陸財政部今(23)日於香港招標發行國債80億元(人民幣，下同)，本次採取「新發＋新增」兩軌並進，共發行三品種，分別為2年期50億元、5年期20億元，及增發2031年到期國債10億元，藉此彌補長年期國債的缺乏。大陸財政部也透露，今年10月、11月將再個別發行國債60億元，具體安排另行公布。

　大陸財政部自2009年起便積極在離岸市場發行國債。據統計，截至今年8月底，已在香港累計發行2180億元，在倫敦累計發行30億元，在澳洲累計發行20億元、餘額501億元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #發債 #國債

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