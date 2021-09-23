【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數211.00點，漲3.19點；總計493家漲、154家跌、73家持平；委買6699823張、委賣4512167張；總成交值516.54億元。

(時報資訊)

#台股 #櫃買市場

延伸閱讀