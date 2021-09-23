【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17072.35點，漲146.53點；總計669家漲、185家跌、110家持平；委買26523225張、委賣18946411張；總成交值1433.73億元。

(時報資訊)

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