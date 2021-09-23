【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】巴西央行周三大幅調升基準利率4碼（100個基點），並明確指出10月會議將連續第三次以同樣的幅度收緊政策。該央行準備以全球最激進的貨幣緊縮政策，來應對國內飆升的通膨。

　巴西央行利率決策委員會Copom周三一致通過將基準利率調升至6.25%，符合市場普遍預期。

　根據路透社所做的預測調查，受訪的35位經濟學家中有25位預期巴西央行周三將升息100個基點，但有9位預期升息幅度會更大。

　聖保羅Rio Bravo Investimentos經濟學家Joao Leal表示：「我認為巴西央行只是採取略為鷹派的立場，我本來預期升息的幅度會更大」。

在全球消費者物價不斷升高之際，巴西顯然成為全球對抗通膨的先鋒。為了遏阻已經達到兩位數的通膨年增率，巴西央行將其基準利率從年初創下歷史新低的2.00%急速拉升至當前水準。

　此外，Copom在政策聲明中明確表示，下個月基準利率再調升一整個百分點（4碼）。決策官員在聲明中表示，這樣的升息速度最能確保通膨收斂到達成央行目標，同時讓Copom能獲得更多有關於經濟狀況的資訊。

　許多經濟學家表示，巴西貨幣持續走軟，以及對巴西財政前景的懷疑，迫使該國央行採取強硬的手段。此外，美國聯準會最快明年開始升息的預期不斷升高，亦給新興市場帶來更大的壓力。

(時報資訊)

#利率 #貨幣緊縮 #通膨

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