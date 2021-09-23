【時報記者任珮云台北報導】基於與英特爾的深度合作開發，微軟Microsoft宣布推出4款新一代Surface設計，新一代產品線包含首款二合一筆電Intel Evo平台設計，並首次為2款Surface導入Thunderbolt 4設計。

新款Surface設計新增的Intel Evo驗證和Thunderbolt 4連接埠，對於英特爾和Microsoft的合作夥伴關係立下關鍵里程碑。英特爾平台創新持續推動生態系合作夥伴，為多種外型規格和廣泛價格帶提供最佳PC使用體驗。

由英特爾所驅動，適用於商業環境與消費者的最新Surface裝置，包含下列版本：

一、Surface Pro 8：首款建立在Intel Evo平台之上的Surface Pro，亦是首款配備Thunderbolt 4連接埠的Surface Pro，結合平板的使用彈性和筆電的完整效能。

二、Surface Laptop Studio：由第11代Intel Core H35處理器所驅動的最強大Surface，讓用戶在3種工作模式間無縫轉換，並透過新加入的Thunderbolt 4連接埠提供高效能擴展能力，釋放創意發想。

三、Surface Pro 7+：經典Surface Pro二合一設計，提供第11代Intel Core處理器效能。

四、Surface Go 3：最輕巧可攜的Surface PC，透過第10代Intel Core i3處理器提供二合一的多樣使用情境。

(時報資訊)