【時報記者沈培華台北報導】受惠於台積電擴產，不少相關供應鏈8月營收在歷史高檔附近；帆宣(6196)單月營收創新高，設備廠京鼎(3413)8月營收創歷年次高。隨著下半年台積電持續擴產，有利供應鏈續旺。

此外，SEMI（國際半導體產業協會）22日公布最新Billing Report（出貨報告），2021年8月北美半導體設備製造商出貨金額為36.5億美元，較2021年7月雖下降5.4%，中止先前連續7個月創新高，但相較於2020年同期仍上升37.6%。

今年隨著晶圓代工供不應求以及記憶體產業復甦，半導體大廠紛紛擴張資本支出，帶動北美半導體設備製造商出貨金額已連續8個月在30億美元之上。台積電(2330)已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年再創新高的推手之一。

台積電持續拓展先進製程以及成熟製程產能，也帶旺台廠供應鏈；帆宣(6196)、台灣光罩(2338)等8月營收皆刷新紀錄。

帆宣下半年持續受惠設備、製造業務訂單有望逐步入帳，法人看好下半年營收、獲利逐季走揚，公司今年全年營收雙位數成長並挑戰新高，獲利同步攀高。

京鼎(3413)8月營收10.8億元，年增28.27%，創歷年次高。目前公司的稼動率維持在9成高檔水準，法人預期下半年業績有望逐季向上，全年營收將創新高；展望2022年，受惠於客戶需求強勁，加上竹南新廠產能逐步到位，預估公司明年業績維持雙位數成長，再挑戰營運新高。

家登(3680)8月營收雖較前月下滑14.97%，但年增約16%，其中本業較去年同期成長35%。家登表示，在旺季效應帶動，公司8吋/12吋晶圓載具出貨量、客戶數量雙雙成長，將在今年取得大中華市場過半市佔率，明年持續擴張。整體而言，儘管疫情反覆，大中華汽車銷售市場不盡理想，景氣未有顯著提升，但預期半導體本業動能強勁，下半年表現可期。

(時報資訊)

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