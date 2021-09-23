【時報記者王逸芯台北報導】2家外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好隨著對天津飛騰的審核腳步加速，以及人工智慧、互聯網的興起，都將對世芯-KY注入有效長線動能，其中一家美系外資將目標價由780元調升到980元、維持加碼評等，另一家則給予目標價1040元、維持買進評等。

美系外資表示，隨著品項在ECCN5中被歸類在大眾市場，世芯-KY預計對於天津飛騰的將陸續進入審查階段，16奈米CPU最快在10月初、7奈米CPU預計11月，然而，7奈米CPU審查似乎會更快進行。

美系外資表示，世芯-KY部分採用台積電(2330)7奈米和16奈米飛騰CPU最快可能在10月份恢復生產，但還需要2~3幾個月來處理晶圓，預計貢獻世芯-KY營收時間落在明年第一季。

美系外資也點出，台積電(2330)的漲價對世芯-KY也可說是另一項利多，世芯-KY全數產能來自台積電、占銷貨成本50~60%，若其客戶的晶圓價格上漲5~10%，其實對世芯-KY長期營收將有有3~5%的上升空間，隨著2022年更多的CPU出貨量，將世芯-KY目標價由780元調升到980元、維持加碼評等。

另一家美系外資表示，世芯-KY未來將受益人工智能的興起、雲/互聯網對晶片的需求不斷增長，以及大陸半導體持續強化本地化趨勢下，不僅有利世芯-KY在高端晶片的專注發展、掌握產業趨勢，且世芯-KY也因為飛騰事件，將可以更積極均衡市場發展，讓歐盟、美國增長更強勁，給予世芯-KY目標價1040元、維持買進評等。

(時報資訊)

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