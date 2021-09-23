（微軟發表一系列專為Windows11打造的Surface新機及全新配件，為企業、創意工作者、遊戲玩家及家庭使用者提供更靈活應用及強大效能。圖／微軟提供）

微軟於台北時間23日晚間正式發布了專為Windows11打造的Surface系列全產品線新機，含括了筆電新品Surface Laptop Studio，全新升級的二合一裝置Surface Pro8、Surface Go3、Surface Pro X，及新一代行動手持裝置Surface Duo2。

此外，全新的Surface配件包括Surface Slim Pen2、以環保永續理念設計的滑鼠Microsoft Ocean Plastic Mouse，和實現無障礙使用的裝置標示Surface Adaptive Kit等新品，同步展示了Surface系列產品不僅進行前所未有的大幅升級，為各種規模的企業、創意工作者、遊戲玩家及家庭使用者提供更靈活應用及強大效能，更進一步朝實現微軟力倡的永續目標前行。

專為開發人員、專業創意工作者、遊戲玩家及設計師所打造的全新Surface Laptop Studio，採用極耐用的全新Dynamic Woven Hinge動態編織轉軸，能無縫切換筆電、娛樂及工作模式，以因應不同的多工需求。

既可滿足使用者的行動辦公需求，也是在家遠距辦公利器的混合型裝置Surface Pro8，為Surface Pro系列以來最大幅度的升級，採用第11代Intel Core處理器、Thunderbolt4連接埠，並獲Intel Evo平台認證，不僅處理速度比Surface Pro7快兩倍，電池續航力也高達16小時。

Surface Pro8並搭載500萬畫素前置鏡頭、1,000萬畫素的4K後置自動對焦鏡頭，並內建杜比全景聲（DOLBY ATMOS）音效技術和矩陣式遠場雙麥克風。另在全新的Surface Pro鍵盤中更加入Surface Slim Pen2手寫筆收納及充電功能，配合最高可達120Hz刷新率的螢幕使用，可讓使用者將體驗Surface前所未有的流暢書寫效果。

Surface Go3的設計凸顯Windows11的各項優勢，輕薄便攜的設計搭載Intel Core i3處理器，速度不僅提升60％，更擁有長效電池續航力、內建安全防護及可選購的LTE Advanced機種，兼具從平板電腦到筆記型電腦的多功能性，並針對手寫筆和觸控螢幕進行優化，為最完美的工作、學習及娛樂選擇。Surface Go3最輕僅544克，並配備1080P鏡頭、一流的矩陣式雙麥克風、杜比音效（Dolby Audio）、10.5吋觸控螢幕，為最適合隨處連接、協作及娛樂的裝置。

Surface Pro X結合原有的極致輕薄、LTE連線能力、搭載Microsoft SQ2ARM處理晶片等Surface Pro的多功能性，此次融合Windows11及內建64位元模擬技術，讓使用者便於使用更多應用程式。無論是Microsoft Teams、Office、Adobe Photoshop或Lightroom等應用程式，皆已針對ARM進行優化。此外，全新的Wi-Fi版本機型兼具輕薄流線的設計、長效電池續航力，以及迄今為止最經濟實惠的入門價格，讓使用者得以享有豐富功能及多元選擇。

至於為整合Microsoft365強大功能而生的行動手持裝置Surface Duo2，不僅擁有高階智慧型手機所應具備的核心功能，亦整合Microsoft365及Microsoft Teams，也能應用於TikTok、Kindle及遊戲等各種娛樂情境。Surface Duo2除支援使用者可在雙螢幕上同時開啟任兩個Android應用程式，並針對雙螢幕進行調整程式，此回更升級配備包括更大的8.3吋螢幕、高通Snapdragon8885G行動平台、動態三鏡頭相機、立體聲、NFC感應支付，及各式能增加特殊功能及額外保護的新配件。

另全新推出的Surface Slim Pen2手寫筆在重新設計後更加尖細，使筆觸能比以往更為精密準確、控制自如，為使用者提供零壓感、超低延遲的書寫體驗，透過吸附於Surface Laptop Studio上、或收納於Surface Pro8鍵盤中，便能自動充電以備隨時使用。

此外，Surface Slim Pen2運用Windows11的全新功能，以及Surface Pro8及Surface Laptop Studio中專門打造的Microsoft G6處理器傳遞觸覺訊號，打造如在紙上書寫的體驗。當筆記、繪圖時，Surface Slim Pen2內建的觸覺回饋元件便會啟動，帶來自然手感，觸覺訊號亦能在使用自然手勢時提供觸覺回饋，例如在Microsoft365應用程式中圈選各選項或使用Adobe Fresco的各種工具。

微軟長期以來持續致力於履行永續與適應性發展的承諾，並不斷以永續角度審視產品和製造過程中的每一個環節，而微軟更深信科技應滿足眾人所需，應設法讓全球超過10億名身心障礙者也能享受到高階運算所帶來的種種益處，此回也推出環保滑鼠及無障礙的裝置使用標示配件。

Microsoft Ocean Plastic Mouse則為微軟與沙特基礎工業公司（SABIC）獨家合作，研發出一種高品質樹脂，由20％來自海洋及水路航道中回收或沖刷上岸的塑膠所製成，不僅環保且使用舒適、功能亦不打折。

Surface Adaptive Kit包由微軟包容性科技實驗室與身心障礙者合作研發，目的是要讓裝置使用更為便利，但又不影響其外型或功能，例如鍵帽標示、凸起標示、連接埠指引，甚至還有裝置開啟工具，讓使用者在查找、開啟、使用裝置時更為輕鬆便利。

(時報資訊)