中國近期爆發地產債務危機，引發市場擔憂可能外溢至全球金融市場，導致全球股市隨之波動。針對市場將中國地產商龍頭的債務風險類比2008年雷曼破產事件。摩根資產管理分析，中國地產商龍頭的槓桿風險並未如雷曼時期擴及全球，且目前中國A股估值水平並不高，人行貨幣政策也依舊保持寬鬆，和雷曼時期股票高估值與高息環境不可同日而語，預期不致於對中國A股釀成系統性金融風險。

摩根資產管理表示，儘管中國地產商龍頭事件後續衝擊仍需觀察，但受影響的企業仍以在中國境內的地產商與銀行業為主，並不會蔓延導致全球系統性危機，但面對近期波動風險，建議投資人以收益型、多元分散資產為核心來因應。

中國各大銀行已開始調控對地產商的放貸標準，市場也認為中國政府仍將會適度介入以避免金融市場出現流動性危機，短線市場將隨房地產商持續去槓桿化而波動，但預期風險可控。

再者，造成短線市場波動加劇，除了中國地產債務風險，背後還有許多左右市場的不確定事件，包括本周登場的美國FOMC利率會議?美國債務上限問題是否會再次影響美國政府關門、還有Delta變種病毒可能拖累經濟復甦等因素，加上美歐等主要股市年初至今的累積漲幅皆達雙位數，且尚未出現明顯修正，所以，近期中國地產商龍頭爆發債務危機，恰好提供股市獲利了結的藉口。

根據摩根證券預估，美國第三季與第四季的GDP年成長率仍可達8.3％與3.0％、歐元區則是10.6％與 4.0％ 。短期市場或許仍會隨種種事件而持續波動，但全球經濟與企業獲利仍持續增長，評估股市逐漸消化這些利空因素後，仍會再次重回上升的軌道。

摩根資產管理指出，有鑑於美國與歐洲經濟基本面仍佳，景氣及企業獲利穩健成長的方向不變，市場接下來的觀察重點在本周FOMC會議的縮減購債計畫、未來升息時點與經濟前景的預估、以及美國債務上限等問題，仍須留意股市短期波動風險，建議以收益型、多元分散資產為核心來因應。

(時報資訊)