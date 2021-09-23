【時報-台北電】恆大集團於22日深夜召開「復工復產保交樓」專題會，董事局主席許家印表示，必須認識到全力以赴抓好復工復產的重要性，保質保量順利交樓是公司必須履行的義務，是公司一定要承擔的責任。
許家印強調，要堅決落實好恆大財富投資者的兌付工作，這是全集團上下必須共同面對的頭等大事。要以對投資者高度負責的態度，按照已經公佈的三種方案全力做好兌付工作，尤其是在實物兌付方面要有更細緻、更具體的解決方案。
目前恆大集團全面堅守崗位、履行好職責，齊心協力、排除萬難、共渡難關，全力以赴抓好復工復產、千方百計保交樓。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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