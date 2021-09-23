亞馬遜（Amazon.com）雲端事業22日（周三）宣布，將於2024年在紐西蘭成立數據中心，預計未來15年在該國創造約1,000個工作機會。

亞馬遜雲端事業AWS在發布一份經濟評估研究後指出，打算在AWS亞太區（奧克蘭）的最新基礎設施據點投資75億紐元（52.5億美元）。

此據點將由AWS在紐西蘭子公司經營持有，可供開發商、新創公司、政府與其他機構利用該國境內的數據中心。

AWS在聲明中指出，很高興能夠在紐西蘭建造世界級的基礎設施，訓練當地人才數位技能，持續協助地方機構推出應用，以加速數位轉型和帶動經濟成長。

(時報資訊)

#亞馬遜 #雲端 #紐西蘭 #數據中心

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