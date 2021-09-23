【時報-台北電】23日開盤，三大指數集體高開，滬指漲0.63%，報3651.27點；深成指漲0.72%，報14380.09點；創指漲1.04%，報3197.26點。爾後滬指漲幅擴大至1%。
電力板塊持續走高，國電電力、甘肅電投等近10股漲停，銀星能源、桂冠電力跟漲。證券板塊強勢，長城證券漲超7%，天風證券、西南證券、湘財股份齊揚。造紙板塊也在漲升之列，華泰股份、青山紙業漲停，宜賓紙業、岳陽林紙、太陽紙業、山鷹國際等漲超6%。
磷化工概念股持續下行，雲天化一度逼近跌停，六國化工、雲圖控股、湖北宜化、川恒股份、魯北化工等跌幅居前。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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