【時報記者任珮云台北報導】受恒大違約風暴事件牽連，香港恆生指數周一意外重挫3.3%，拖累當日美股同步走疲，標普500、那斯達克指數分別下跌1.7%及2.19%，VIX指數盤中更一度飆升35.4%至28.20，恐慌氣氛瀰漫全球。然而，周二雖有低接買盤進場，但對指數拉抬力道仍有限，在國際股市表現疲軟的壓力下，台股昨日一開盤旋即面臨強勁賣壓，盤中最大跌點達438點，失守萬七大關；今早在歐美股市回溫帶動，盤中反彈逾200點重拾萬七。

第一金投信認為，近期在當沖降溫、散戶退場、法人觀望之下，每日成交量持續落在2600億左右的低點，與先前日均量約5、6000億的規模大相逕庭，交投熱度過於清淡，在市場追價意願低落之下，指數漲多震盪在所難免。然而，此時在恒大事件的影響下，台股連帶受到牽連，周三開盤直接跌破半年線，研判短線跌幅已深，要在下探的機率不高。展望未來，在量能尚未回溫之前，短線仍將維持高檔震盪行情，但在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐下，台股長線趨勢仍看好，投資人可把握此時大跌的機會，適時逢低進場布局，蓄積未來台股爆發的能量。

根據歷史數據來看，當加權指數跌破半年線時，後3個月至1年的平均報酬達7~23.1%，正報酬機率更高達80.9~87%，表現十分亮眼。因此，今日加權指數雖一舉摜破半年線，但在基本面仍相對不錯的情況下，預判短線要在下探的機率不高，投資人可以適時逢低布局。

(時報資訊)