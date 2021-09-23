【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數211.06點，漲3.25點；總計510家漲、103家跌、75家持平；委買6406297張、委賣4220943張；總成交值322.14億元。

(時報資訊)

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