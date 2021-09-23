【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17105.56點，漲179.74點；總計751家漲、93家跌、96家持平；委買25185662張、委賣17584603張；總成交值1000.40億元。

(時報資訊)

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