【時報-盤中焦點股】1.台積電(2330)：投信不離棄+昨夜ADR彈升0.79%，帶動盤初股價漲至593元。
2.南亞科(2408)：昨獲投信力挺買超352張，鈍化集邦指DRAM第四季看跌3～8％利空，晨盤股價漲逾2%，重回5日線上。
3.聯電(2303)：昨投信逆勢買超護駕，加上昨夜ADR彈升3.16%，今股價穩漲約1.7%，5日線、月線一次拿回。
4.中鋼(2002)：8月稅前EPS 0.55元、前8月3.36元，基本面持續處於高峰，盤初股價彈升逾1%。
5.新鋼(2032)：昨外資逆勢買超16張，盤初股價彈升逾2.5%，領漲鋼鐵股。
6.興勤(2428)：訂單能見度達年底，今年EPS上看13.5元，回檔2個月跌幅已深，今早隨大盤反彈約3%，先拚180元。
7.信邦(3023)：9月營收創新高已連六月攀峰，投信法人開始進場，急攻逾半根漲停板。
8.嘉澤(3533)：基本面發揮功能，周四開高走高，突破590元，全面收服短均。
9.亞泥(1102)：中國水泥供給嚴重不足，營運不受恆大風暴影響，多方自低檔攀升，早盤突破46元企圖回補下跳缺口。
10.基泰(2538)：迎928檔期，外資微加碼且回檔未再破底，多方放手上攻站回5日線。
11.晶華(2707)：大推優惠搶5倍券商機，營運將添柴火，勁揚3%。
12.裕民(2606)：大盤反彈近200點，航運股重獲青睞，股價一掃陰霾漲逾3%，瞄準月線前行。
13.高端疫苗(6547)：新冠疫苗啟動EMA試驗，晨盤聞訊走揚2%，觸及月線與半年線。
14.世芯-KY(3661)：近日獲外資偏多操作，股價沿五日線攀揚，早盤跳漲近4%，登5個月高價。
15.台蠟(1742)：買盤點火，早盤直衝漲停，一舉奪下月季線。
16.亞聚(1308)：投信季底作帳認養股，早盤一度挾量走高5%，穩站高檔。
17.地球(1324)：買盤急拉，晨盤一度攻頂，收復季線與半年線。
18.一詮(2486)：買盤敲進，晨盤放量大漲半根停板，登波段高。
19.晶焱(6411)：季底作帳熱門股，今價量俱揚彈漲3%，再登天價214元。
20.大同(2371)：儲能系統通過台電測試，帶動早盤一度放量漲逾2%。
21.明安(8938)：今起祭庫藏股，早盤急拉、逼近漲停。
22.廷鑫(2358)：鋁價中長期看漲，營收可望受惠，早盤漲約5%、站回10日線。
23.中砂(1560)：半導體需求熱、砂輪事業回穩，今年營收看俏，早盤彈漲3.8%。
24.菱生(2369)：H2營運步步高，外資昨回補千張，早盤漲逾2%、收復周線。(編輯整理：李慧蘭)
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