國泰航空宣布，於2030年採用百分之十可持續航空燃油。行政總裁鄧健榮表示，落實使用可持續航空燃油，對於2050年實現淨零碳排放目標具關鍵作用。國泰航空已率先透過投資Fulcrum BioEnergy及訂立承購協定，希望成為應對氣候變化的行業先驅。

在2014年，國泰成為首家投資Fulcrum BioEnergy的航空公司，並承諾在十年期間購入110萬公噸可持續航空燃油，約當公司於疫情前每年燃油用量的百分之二。當Fulcrum提升生產量時，國泰航空預計在2024年開始更廣泛採用可持續航空燃油，供應國泰從美國出發的航班。

國泰航空也是首家與空中巴士合作使用可持續航空燃油付運新飛機的航空公司。自2016年開始，國泰已採用混合可持續航空燃油接收超過40架由法國圖盧茲出廠的全新空中巴士客機。

國泰航空現正推行多管齊下的減排策略，以達到低碳復甦及邁向淨零碳排放的長遠目標，包括引入新飛機、提升營運效益、航空及碳捕集技術創新、透過「飛向更藍天」計劃抵銷碳排放。自2007年來已抵銷逾30萬噸二氧化碳。

此外，國泰航空亦已承諾在2030年按2018年的基準減少32％的地面淨碳排放量，透過節約能源措施及研究採用可再生能源去實踐。

(時報資訊)