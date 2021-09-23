【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周三收漲；負債累累的中國恆大旗下恆大地產表示，將如期支付該集團公司債利息，讓市場鬆一口氣。另外美聯準會在歐股收盤後發出訊號，暗示將如何收緊大規模刺激。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲4.52點或0.99%，為463.20點，延續了周二的反彈勢頭，大宗商品相關股票上漲，銀行股領漲3.1%。

中國恆大在法蘭克福股市上市的股票大漲41%。該中國房地產開發集團表示，將對中國國內的債券支付利息，讓擔心出現支付違約的投資人暫時緩口氣。

CMC市場首席分析師Michael Hewson指出，這是對歐洲股市的正面行情，對恆大衝擊的擔憂繼續獲得紓解。儘管仍有些小問題，但市場似乎假設，問題已經獲得遏制。

旅遊休閒股大漲2.5%，來到14周新高。博弈公司Entian大漲5.1%，該公司公布224億美元對運動彩券公司DraftKings的收購計畫。

在歐股收盤前，投資人觀望美聯準會主席包爾(Powell)談話可能的內容，投資人預計美聯準會將為今年稍晚的削減資產購買計畫準備好道路。而包爾後來也如預期暗示了將提早縮減購債計畫，但是未明指時間點和縮減的規模。

全球股市在九月的表現下滑，主要是市場擔心中國成長放緩、新冠肺炎Delta變種病毒的蔓延，以及擔心貨幣政策收緊。本月迄今，泛歐Stoxx 600指數已經下跌1.6%，並可能會出現近一年來最糟月線表現。

德國郵政跌1.5%。在勞動力短缺導致獲利下降之下，子公司聯邦快遞下調全年財測。

(時報資訊)