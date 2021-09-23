【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聯準會周三表示最快可能在11月開始縮減每月購債規模，並暗示隨著聯準會從新冠危機政策轉向的動能增強，升息隨後到來的速度可能比預期提前。

聯準會周三維持利率目標區間不變，仍為介於0%～0.25%。

周三發布的最新政策聲明和經濟預測暗示該央行的政策立場略為傾向鷹派，在18位聯準會決策官員當中，多達9位支持明年升息以應對通膨壓力。聯準會最新預估今年通膨率為4.2%，比其設定之2%目標高出一倍多。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後的記者會上表示，只要直到9月的就業增長呈現「合理的強勁」（reasonably strong），聯準會可能在11月2、3日的政策會議之後，開始縮減每月1,200億美元的債券購買計畫。

美國9月非農就業報告將於10月初發布，將是聯準會決策者11月初再度召開政策會議前的最後一份就業報告。

鮑爾表示，「不需要令人印象深刻或超級強勁的就業報告」即可展開「縮表」，預期這個過程將在明年中結束。

這個時間表意義重大，因為聯準會希望結束購買美國公債和抵押貸款擔保證券的計畫之後，才開始提高借貸成本。新的利率預測顯示美國央行官員已有在2022年升息的準備。

聯準會去年12月表示，在就業最大化和通膨目標「進一步取得實質進展」之前，央行將繼續以目前的速度購買債券。

鮑爾周三表示，通膨目標已經沒有問題，而就業目標則「幾乎已經達到」。

根據聯準會最新的預測，該央行預期美國的通膨率將連續4年超出其目標。儘管超出的調幅度不大，聯準會預估2022年和2023年的通膨率分別為2.2%，2024年通膨率為2.1%，但仍令決策官員的看法開始轉變。此前他們對於最大的風險是這場大流行對經濟持續造成的影響—尤其是相對疲弱的就業市場，還是通膨飆升帶來的威脅，看法分歧。

目前聯準會仍預期可以在抑制通膨的同時刺激就業，因為該央行認為通膨是「暫時性」因素造成的結果，而這些推升通膨的力量終將自行消退。

根據最新的利率預測，聯準會料將緩慢地推升利率，聯準會基準隔夜拆借利率到2023年估將升至1%，到2024年再升至1.8%，這樣的升息速度被認為仍屬於寬鬆的貨幣政策立場，有助於失業率回落到約為3.5%的疫前水準。

最新公布的利率點陣圖顯示，9名央行決策官員預估將在2022年升息，即決策理事會一半的官員有此共識，較6月時的7名官員增加。點陣圖顯示最快可能在2022年升息1碼（25基點），到2023年再升息3碼。

不過，聯準會調降了對美國今年的經濟成長預測，將2021年國內生產毛額（GDP）成長預測從6月預估的7.0%大幅下修至5.9%，主要是受到新一波疫情的影響。

聯準會在政策聲明中表示，最受到疫情衝擊的產業在最近幾個月來已有所改善，但近來確診數增加使這些產業的復甦放緩。

此外，聯準會將2022年GDP成長率預測從3.3%調升至3.8%，將2023 年成長預測從2.4%調升至2.5%。

聯準會並預期今明兩年美國的失業率分別為4.8%和3.8%。

鮑爾在記者會上並表示，即使在聯準會停止購買資產之後，金融環境仍將保持寬鬆，他並強調購債計畫的決定與任何利率相關的行動是分開的兩回事。

(時報資訊)