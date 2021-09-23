隨著對電動公共汽車和其他電氣化重型運輸車輛的需求增加，以滿足更低的碳排放目標，基於碳化矽的電源管理解決方案正在為此類運輸系統提供更高效率。為了進一步擴充其廣泛的碳化矽MOSFET分離式和模組產品組合，美國微芯科技（Microchip Technology）宣佈推出一款全新生產就緒的1200V數位柵極驅動器，為系統開發人員提供多層級的控制和保護，以實現安全、可靠的運輸並滿足嚴格的行業要求。

對於碳化矽電源轉換設備的設計人員來說，Microchip的AgileSwitch 2ASC-12A2HP 1200V雙通道數位柵極驅動器採用Augmented Switching技術，具備生產認證且可完全配置的優點。為確保可靠、安全的運行，2ASC-12A2HP柵極驅動器為碳化矽MOSFET電源系統提供了多層級的控制和更高的保護水準。與傳統柵極驅動器相比，AgileSwitch柵極驅動器產品的關鍵功能包括抑制汲極－源極電壓（Vds）過壓脈衝的能力，最高可達80％，可將開關損耗降低多達50％。2ASC-12A2HP數位柵極驅動器可提供/吸收高達10A的峰值電流，內建一個隔離的DC/DC轉換器，擁有用於脈寬調變訊號和故障回饋的低電容隔離屏障。

Microchip的2ASC-12A2HP柵極驅動器與最新版智慧配置工具（ICT）相容。該介面允許使用者配置柵極驅動器參數，包括柵極開關設定檔、系統關鍵監控器和控制器介面設置。這相當於為用戶的應用量身定做柵極驅動器，無需改變硬體，有助於加快從評估到生產的開發時間，並使設計人員能夠在設計過程中更改控制參數。ICT提供免費下載，可為設計人員節省大約3到6個月的新設計開發時間。

Microchip分離產品業務部副總裁Leon Gross表示，包括公共汽車、火車、電車和農業運輸在內的所有車輛電氣化的社會趨勢取決於創新的電力電子解決方案，如何用更少的能源來獲得更高的生產效率。當與Microchip的碳化矽功率元件結合使用時，新推出的柵極驅動器技術使工程師能夠在運輸系統和工業應用中實現新的功率密度水準。

除了商用車輛之外，其他應用還包括充電基礎設施、儲能系統、太陽能轉換器和飛行致動器等。

Microchip的2ASC-12A2HP柵極驅動器與其廣泛的碳化矽功率元件和模組組合相容，並可與其他製造商的碳化矽產品協同運作。Microchip將碳化矽功率模組和數位柵極驅動器相結合，使設計人員能夠影響包括電壓過衝、開關損耗和電磁干擾在內的動態問題。Microchip在提供碳化矽MOSFET瞬間崩潰和短路堅固性的同時，還提供整體系統解決方案，大幅簡化從設計到生產的開發過程。

Microchip的碳化矽產品組合進一步擴充了其豐富的微控制器（MCU）和類比解決方案，進一步為高功率應用提供整體系統解決方案。

(時報資訊)