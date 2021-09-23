FOMC 修改會後聲明措辭，暗示Fed將於11月會議上宣布縮減QE。同時Fed上修今、明及後年共三年的核心通膨預估，反美國的潛在通膨壓力可能較預估的更高更持久，進而可能導致Fed需要提前升息，日盛投顧預計Fed最快可能於2022年1月升息。

9月FOMC會議維持聯邦基準利率於0-0.25％，並維持每月購買800 億美元美國公債和400億美元抵押貸款證券(MBS)直至實現FOMC設定之最大就業和價格穩定目標取得「實質性進一步進展」為止的基調。

不過，會後聲明直言若經濟進展如預期持續下去，Fed官員可能「很快」就會放慢資產購買的步伐，暗示 Fed 可能會在下次的 11 月 FOMC 會議宣布縮減 QE，正式宣告走向貨幣正常化之路。

(時報資訊)