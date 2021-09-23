台新投信23日表示，今年初中國國家主席習近平提出「要自覺主動解決地區差距、城鄉差距、收入差距等問題，堅持在發展中保障和改善民生，向困難群眾傾斜，促進社會公平正義，讓發展成果更多更公平惠及全體人民」，亦即希望達到「全民共同富裕」的遠景，預期目前的動盪僅為經濟轉型副作用，有利中國長期正常發展，陸股漲升行情看俏，且根據歷史經驗，2010~2020過去十年第四季(10、11、12月)陸股漲升行情俏，平均累積漲幅約7.06%，目前是布局的時機。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，中國宏觀政策正在發力，在財政政策方面，7月30日中央政治局會議表示，”合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度，推動今年底明年初形成實物工作量”。觀察近期各地專項債計畫發行量提升明顯，預計三、四季度發行規模為1.4萬億和1.2萬億人民幣左右，合計規模為上半年的２倍以上。在貨幣政策方面，7月央行降准釋放1萬億人民幣資金，預示貨幣政策態度轉寬，如果未來年內再次降准，貨幣政策環境將進一步寬鬆。在財政及貨幣政策同步作多下，為陸股後市表現注入強心針。

高依暄指出，中國「十四五規劃」主軸在「消費、科技、綠色」三領域的升級。在消費升級方面，醫美、高端白酒等偏向消費升級的產業，其發展符合人民群眾對美好生活的嚮往，與中國官方所倡導的「共同富裕」並不矛盾，未來成長性仍值得期待；在科技升級方面，中國智能車領先全球，2019年全球L3級別的滲透率為1%，預計2030年將達到21%，但中國的目標則是2030年智能汽車L2、L3級別預計滲透率可達70%，L4將達20%；在綠色升級方面，全球新能源車銷量爆發，中國、歐洲補貼政策基本延續，新車型加速上市；美國拜登政策持續加碼新能源車補貼，帶動全球上半年新能源車銷量激增。

(時報資訊)